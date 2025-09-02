Defesa nega ataque a urnas eletrônicas e afirma que Ramagem "compilava pensamentos" de Bolsonaro

Paulo Renato Garcia Cintra é defensor de Alexandre Ramagem. Luiz Silveira / STF

A defesa do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem foi a segunda a fazer a sustentação oral no julgamento da trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Pouco antes das 15h desta terça-feira (2), o advogado Paulo Renato Garcia Cintra assumiu a bancada em nome de seu cliente, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro.

Garcia Cintra negou que os documentos encontrados em dispositivos eletrônicos de Ramagem teriam sido entregues para o ex-presidente Jair Bolsonaro com o sentido de orientá-lo na tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral.

Para a defesa, o réu fazia compilados do que seria o pensamento de Bolsonaro acerca do assunto.

— Alexandre Ramagem não atuou para orientar o presidente da República, Alexandre Ramagem não era um ensaísta de Jair Messias Bolsonaro. Alexandre Ramagem compilava, ali, pensamentos do presidente da República (...) Quando muito, ele era o grande "compilador-geral da República" — afirmou o advogado.

Alexandre Ramagem é deputado federal atualmente.

Nos arquivos, segundo a denúncia, haveria questionamentos à integridade das urnas eletrônicas. Sob o comando de Ramagem, a Abin teria fornecido dados a Bolsonaro para difundir desinformação, em uma estratégia de ataque às instituições democráticas do país.

— Esses documentos, basicamente, eram anotações. Desde o interrogatório ao qual Alexandre Ramagem foi submetido perante autoridade policial, salvo engano em julho do ano passado, Alexandre Ramagem sempre falou: "Eu sempre faço anotações de tudo" — alegou a defesa.

De acordo com o advogado, Ramagem nunca formalizou um grupo de trabalho (GT) na Abin sobre a segurança das urnas.

Ressalva de Cármen Lúcia

Ao fim da sustentação oral, a ministra Cármen Lúcia pediu a palavra para diferenciar a tese do voto impresso, defendida por Bolsonaro e citada pela defesa de Ramagem, da auditabilidade do voto no Brasil.

— Vossa senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso? Porque repetiu como se fosse sinônimo e não é — disse a ministra.

O advogado de Ramagem, então, disse não defender essa ideia e que reproduzia a visão de seu cliente na sustentação oral.

Organização criminosa

Ao contrário dos demais acusados, Ramagem só é réu por três crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado. Como o parlamentar foi diplomado deputado antes dos atos de 8 de janeiro de 2023, a Câmara suspendeu a ação em relação aos crimes de dano contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, alegando imunidade parlamentar.

Com base nisso, para a defesa, Ramagem também não deveria responder pelo crime de organização criminosa, visto que a atuação do grupo teria ocorrido até a data das manifestações violentas em Brasília.

— A denúncia imputou claramente a Alexandre Ramagem o crime de integrar organização criminosa. E, segundo a denúncia, a atividade dessa organização criminosa se perpetuou até 8 de janeiro, momento no qual Alexandre Ramagem já havia sido diplomado deputado federal — disse Garcia Cintra.

Uma hora para cada

Antes da defesa de Ramagem, foi a vez da manifestação dos advogados do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Cid será a primeira em função do acordo de delação premiada firmado pelo militar.

Na sequência, estão previstas as falas dos defensores dos demais réus, em ordem alfabética. Cada uma tem uma hora para se dirigir aos ministros da Primeira Turma em plenário.

Depois das defesas, os ministros apresentam seus votos na seguinte ordem: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin (nessa etapa não há limite de tempo). Os réus serão condenados ou absolvidos por maioria. Dessa forma, três votos definem o destino de cada acusado.