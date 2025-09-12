Mauro Cid pede a Moraes retirada de tornozeleira eletrônica após STF manter benefícios do delator

Defesa também pediu que Cid deixe de usar tornozeleira eletrônica. EVARISTO SA / AFP

A defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu na tarde desta sexta-feira (12) que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorize a retirada da tornozeleira eletrônica que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro usa desde o fim de 2023.

O argumento central da defesa é de que Cid cumpre ou prisão ou medidas cautelares há mais de dois anos e que, portanto, já cumpriu a pena definida na quinta-feira pelo STF.

No pedido desta sexta, os advogados Jair Alves e Cezar Bitencourt argumentam que, "considerando a pena imposta foi de dois anos, e que, Mauro Cid está com restrição de liberdade havidos mais de dois anos e quatro meses, entre prisão preventiva e as cautelares diversas da prisão — desde maio de 2023, extinto está, fora de toda dúvida, o cumprimento da pena fruto da condenação que lhe foi imposta por essa Primeira Turma".

Além da retirada do monitoramento eletrônico, a defesa de Cid pede que as demais restrições de seu cliente sejam derrubadas:

"Diante disso, a defesa postula (...) a restituição de todos os bens e valores apreendidos em posse de Mauro César Barbosa Cid e seus familiares pela Polícia Federal; a restituição dos passaportes de Mauro César Barbosa Cid apreendidos no curso da investigação".

Nesta quinta-feira, a Primeira Turma do Supremo condenou Cid junto com Bolsonaro e os demais seis réus por golpe de Estado e demais crimes.