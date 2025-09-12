Política

Ex-ajudante de ordens 
Notícia

Mauro Cid pede a Moraes retirada de tornozeleira eletrônica após STF manter benefícios do delator

Defesa também pediu a restituição dos passaportes apreendidos no curso da investigação

Gabriel Jacobsen

