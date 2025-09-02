Defesa nega que Mauro Cid tenha sido coagido pela PF e defende delação premiada

Advogado de defesa fala enquanto é observado por Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. STF / Divulgação

O presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, retomou às 14h16min o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Seguindo o rito do julgamento, após manifestação do relator, Alexandre de Moraes, e da PGR, as defesas dos réus têm até uma hora para explanação de seus argumentos.

A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, a cargo dos dos advogados Jair Alves Pereira e Cezar Bittencourt, iniciou com Jair Alves discorrendo a trajetória militar de Mauro Cid, considerado peça-chave na engrenagem da organização devido à sua proximidade com Bolsonaro e por realizar o acordo de delação premiada.

Jair Alves Ferreira negou que Mauro Cid tenha sido coagido durante a delação premiada, inicialmente pela Polícia Federal e depois pelo ministro Alexandre de Moraes. Ferreira relembrou matéria da revista Veja com áudios de Cid reclamando da condução dos depoimentos durante a delação.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) alega que Cid foi peça-chave na tentativa de golpe e que sua posição estratégica como "homem mais próximo do presidente da República" foi fundamental para viabilizar, na prática, os objetivos da organização criminosa

— Isso aqui não é coação. O Mauro Cid está reclamando da posição do delegado. Isso é direito — disse o advogado.

Como argumento para defender a validade da delação, Jair Alves Pereira afirma que foi por meio do militar que se descobriu a reunião com os comandantes militares, que hoje é o cerne da ação penal.

— A reunião com os comandantes para discutir considerandos, que é o que ele tinha, ouviu e o que ele viu de documentos. Se ele não fala que esses considerandos tinham sido discutidos com os comandantes, talvez ninguém soubesse, talvez ninguém falasse. Mas isso não tem mais como negar.

O advogado de Mauro Cid afirma que não concorda com a peça de acusação apresentada pela Procurador-Geral da República (PGR).

— Nós não concordamos com o pedido de condenação do Gonet. Mas nem por isso posso dizer que ele me coagiu. Nem o ministro Moraes nem o delegado. Porque aí eu estaria sendo desonesto. Isso não podemos fazer. A lealdade processual tem que ser íntegra. O legítimo direito de questionar. O direito de criar argumentos e provas não idôneas é totalmente diferente — declarou.

Em seguida, outro advogado de defesa, Cezar Bittencourt, deu o pontapé para quebrar o gelo no julgamento. Pela primeira vez no auditório da Primeira Turma, a plateia riu de uma troca de afagos entre defesa e ministros.

No encerramento de sua explanação, Cezar Bittencourt disse que os autos revelam que Mauro Cid jamais elaborou, compartilhou ou citou qualquer conteúdo golpista.

Luiz Fux e Flávio Dino foram elogiados por um dos advogados de Mauro Cid. STF / Divulgação

Bittencourt cumprimentava os ministros da Turma um a um, começando por Alexandre de Moraes e passando por Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, quando exagerou nos elogios a Luiz Fux e o chamou de “atraente”. Notando os primeiros risos na plateia, o advogado emendou: “assim como todos os cariocas”.

Flávio Dino, então, o próximo a receber os cumprimentos, emendou: “não aceito nada menos do que isso”. Os participantes caíram na gargalhada.

Datas e horários do julgamento

2 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo entre 12h e 14h)

3 de setembro: das 9h às 12h

9 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo entre 12h e 14h)

10 de setembro: das 9h às 12h

12 de setembro: das 9h às 19h

Quais crimes serão julgados?