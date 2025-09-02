Defesa de Garnier pede rescisão da delação de Mauro Cid e diz que denúncia faz "narrativa globalizante"

Ex-senador Demóstenes Torres é advogado de militar. Gustavo Moreno / STF

A defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos foi a terceira a se manifestar na fase de sustentação oral no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus na trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado Demóstenes Torres pediu a rescisão da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Veja o vídeo abaixo.

Para a defesa, as provas baseadas nas declarações de Cid devem ser desconsideradas.

— Isso implica no desmonte total da ação penal? Não. Haverá apenas o trabalho de se dizer qual prova foi produzida efetivamente, independentemente da colaboração viciada, e prossegue-se, se existir alguma dessas provas independentes, para análise de sua excelência relator e, consequentemente, de todos os senhores ministros — defendeu Torres.

A defesa ainda afirmou que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) trouxe novos fatos nas alegações finais, que não constavam na denúncia. Seriam eles um desfile da Marinha na Praça dos Três Poderes, supostamente em apoio a um golpe de Estado, e a ausência de Garnier na transmissão do comando da força.

Demóstenes Torres ainda alegou que a acusação não individualiza as ações que teriam sido cometidas por Garnier, não existindo "nexo causal, e sim uma narrativa globalizante".

Torres afirmou ter assumido a defesa de Garnier por "pena" do almirante, que "não tem recursos para pagar advogado".

Elogios a ministros e "cigarros" para Bolsonaro

Ao se apresentar para a sustentação oral, Demóstenes Torres relembrou sua trajetória política — foi senador entre 2003 e 2012, quando foi cassado. O advogado mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem disse ser amigo.

— Eu estava fora da política e estava no Aeroporto de Brasília. Meus ex-colegas passavam por mim... De repente, passou o Bolsonaro com uma mochilinha, parecendo um soldadinho de chumbo. Falei para minha mulher: "Até o Bolsonaro está me evitando". (...) Olhou, me viu, voltou também correndo, me deu um abraço e falou: "Senador, para mim, não aconteceu nada". Então, se Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo. Ele é uma pessoa que eu gosto. Talvez eu seja a única pessoa no Brasil que goste do ministro Alexandre de Moraes e goste do ex-presidente Jair Bolsonaro — disse Torres.

O advogado ainda disse ser admirador dos ministros da Primeira Turma.

O julgamento

A tarde desta terça-feira marcou o início das sustentações orais das defesas. As primeiras foram as de Mauro Cid e do deputado federal Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Na sequência, estão previstas as falas dos defensores dos demais réus, em ordem alfabética. Cada uma tem uma hora para se dirigir aos ministros da Primeira Turma em plenário.

Depois das defesas, os ministros apresentam seus votos na seguinte ordem: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin (nessa etapa não há limite de tempo). Os réus serão condenados ou absolvidos por maioria. Dessa forma, três votos definem o destino de cada acusado.