Defesa de Braga Netto pede anulação de processo e diz que Mauro Cid mentiu e foi "irresponsável" em delação

Sustentação oral de advogado de Braga Netto teve críticas à denúncia do MP. Rosinei Coutinho / STF

A defesa do ex-ministro Walter Souza Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, foi a última a se manifestar na fase de sustentação oral do julgamento da trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao longo de sua fala, o advogado José Luis Oliveira Lima defendeu a inocência do réu, que ocupou as pastas da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro.

O advogado do militar questionou a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, apontando supostos vícios e falta de provas.

— Vai se dar credibilidade a esse réu delator, que mente descaradamente o tempo inteiro, que mente nesta Corte, que mente perante o interrogatório? Não é possível. Evidentemente que esta defesa tem que se indignar com isso. Meu cliente está preso. Meu cliente está preso com base na delação dele.

Meu cliente foi preso o processo inteiro. Um irresponsável este tenente-coronel Mauro Cid. JOSÉ LUIS OLIVEIRA LIMA Advogado de Braga Netto

Braga Netto está preso desde dezembro de 2024.

O advogado ainda pediu a anulação do processo, alegando que a Corte cerceou o direito de defesa do acusado.

— Walter Souza Braga Netto é inocente. E quem diz isso? Não é este advogado, são os autos. São as provas que foram produzidas nesta ação penal, são as testemunhas de defesa, são as testemunhas de acusação, são os interrogatórios e são os inúmeros documentos que foram juntados a este processo — disse Oliveira Lima.

Braga Netto foi preso pela Polícia Federal no ano passado. PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO

Críticas à denúncia

Em relação ao mérito da acusação, Oliveira Lima disse que a denúncia do Ministério Público é baseada em "narrativas":

— Não tem prova. É um discurso, é uma narrativa acusatória. Não se pode condenar alguém com base em uma narrativa. Há de se condenar alguém com base em provas, e o Ministério Público, com máximo respeito, não trouxe provas nenhuma. E não trouxe provas, não por incompetência do Ministério Público, não por inércia do Ministério Público, é porque não as tem.

O advogado também negou que Braga Netto tenha participado de reuniões ou planos para discutir a execução de um golpe, bem como descartou a participação do ex-ministro na articulação para o 8 de Janeiro.

— Eu estou defendendo um homem de 40 anos de serviços prestados a este país, ao Exército Brasileiro. Um homem sem qualquer mácula, sem qualquer mancha em sua carreira. Se a denúncia for aceita da forma como foi proposta pelo Ministério Público, este homem, que tem 69 anos, ele provavelmente passará o resto de sua vida no cárcere — prosseguiu o advogado, citando Braga Netto.

Após a fala do último advogado, o presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, encerrou a sessão. Os trabalhos serão retomados no dia 9 de setembro.

Advogado José Luis Oliveira Lima questionou denúncia e delação. Rosinei Coutinho / STF

O julgamento

Por fim, se manifestaram as defesas de quatro réus. Primeiro a de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que optou pelo acordo de delação premiada, razão pela qual foi o primeiro a sustentar a defesa. Depois, falaram os advogados de Alexandre Ramagem (deputado e ex-diretor da Abin), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) e Anderson Torres (ex-ministro da Justiça).

No segundo dia, a primeira defesa a se manifestar foi a do ex-ministro Augusto Heleno. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro foram os próximos, criticando a condução da delação premiada de Mauro Cid, também reclamando de um suposto cerceamento à defesa e questionando a competência da Primeira Turma para analisar o caso.

— O presidente não atentou contra Estado democrático de direito — disse Vilardi.

Depois, o advogado do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira alegou que o militar tentou demover Bolsonaro de adotar qualquer medida de exceção.

Próximas etapas

Bolsonaro acompanha o julgamento de sua casa em Brasília, onde está em prisão domiciliar. A escolha de não ir ao julgamento obedece à orientação de seus advogados.

As duas primeiras audiências da próxima semana serão dedicadas aos votos da Primeira Turma do STF. Pela ordem, se manifestarão Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.