Defesa de Bolsonaro manifesta "indignação" com julgamento e afirma que apresentará os "recursos cabíveis"

Advogados do ex-presidente manifestaram novamente que o caso não deveria ter sido julgado pela Primeira Turma do STF. Sergio Lima / AFP

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão na ação penal 2668, afirmaram que recebem com respeito mais "profunda discordância e indignação" a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A equipe jurídica do ex-presidente reforçou que o seu cliente "jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 8 de Janeiro". As informações são do g1.

Além disso, segundo nota assinada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno, Bolsonaro não teria atentado contra o Estado Democrático de Direito. Também afirmaram que o caso não deveria ter sido julgado pela Primeira Turma, mas sim em primeira instância ou pelo plenário do STF.

"A falta de tempo hábil para analisar a prova impediu a defesa de forma definitiva", voltaram a argumentar.

A pena de 27 anos e três meses foi considerada "absurdamente excessiva e desproporcional" pelos advogados.

A defesa afirmou que deve recorrer da decisão:

“Após analisar os termos do acórdão, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional.”