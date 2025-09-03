Política

Julgamento no STF
Defesa de Bolsonaro critica condução do processo e delação de Mauro Cid: "Esse homem não é confiável"

Ex-presidente da República é acusado de ser o líder da trama golpista. Primeira Turma do STF julga outros sete réus

