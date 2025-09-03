Política

Trama golpista
Defesa de Augusto Heleno reforça pedido de absolvição e aponta fragilidade das provas no STF

General atuou no governo Bolsonaro como ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Advogado criticou a atuação do ministro relator Alexandre de Moraes 

