Defesa de Augusto Heleno reforça pedido de absolvição e aponta fragilidade das provas no STF

O segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no Supremo Tribunal Federal, por tentativa de golpe de Estado, teve início às 9h17min.

A defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno foi a primeira a fazer sustentação oral. O advogado Matheus Mayer Milanez criticou a investigação da Polícia Federal (PF) sobre seu cliente, bem como a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PRG).

Matheus Milanez fez duras críticas à condução da investigação e à estrutura da denúncia.

Milanez afirmou que os documentos foram disponibilizados à defesa sem tempo hábil para análise e com organização precária.

— São nomes que não se entendem e não se sabe de onde vêm — disse, ao se referir aos arquivos anexados ao processo.

O advogado também questionou a lógica da acusação, alegando que ela foi construída com base em interpretações parciais.

É um terraplanismo argumentativo. Parte-se da conclusão para construir as provas. MATHEUS MILANEZ Advogado do general Augusto Heleno

Alexandre de Moraes, relator, observa a fala do advogado de defesa do general Augusto Heleno. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

Outro ponto destacado foi a condução do interrogatório, especialmente a atuação do relator, ministro Alexandre de Moraes. Milanez criticou o número elevado de perguntas feitas pelo magistrado em comparação àquelas formuladas pela Procuradoria-Geral da República.

Uma das testemunhas arroladas foi indagada pelo ministro relator sobre publicação em redes sociais. Nós temos uma atuação ativa do ministro relator de interrogar testemunhas. O juiz é imparcial, então por que ele tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais das testemunhas? A quem compete o ônus da prova?





O advogado também buscou afastar a imagem de Heleno como conselheiro próximo de Jair Bolsonaro. Segundo Milanez, houve um distanciamento entre os dois a partir da entrada do Centrão no governo. Para reforçar essa tese, o defensor citou matérias jornalísticas da época e depoimentos de testemunhas arroladas pela defesa. No entanto, reconheceu que o próprio Heleno, em depoimento à Corte, negou um afastamento pleno.

— Ele desmente o afastamento pleno — afirmou Milanez, ao comentar a interpretação do Ministério Público sobre o testemunho do general.

Sobre a reunião ministerial de julho de 2022, Milanez sustentou que a sugestão de Heleno não foi de infiltrar agentes da Abin nas campanhas eleitorais, como sugerido na denúncia, mas sim de implementar um planejamento estratégico já existente.

Durante a apresentação, Milanez exibiu slides com imagens da caderneta pessoal de Heleno, usada como base pela acusação. Segundo ele, a Procuradoria-Geral da República omitiu trechos do depoimento do general que esclarecem o conteúdo do material.

— A acusação diz que ele anotava ‘as coisas de seu interesse’, mas omite que ele afirmou que não havia qualquer conteúdo relacionado ao trabalho ou a ações golpistas — disse.

O advogado também citou o depoimento do coronel Amilton, que declarou não ter conhecimento da agenda.

— Meras alegações sem arcabouço probatório — concluiu Milanez.

Por fim, defendeu a absolvição de Augusto Heleno, alegando que as provas são frágeis.

A sessão prossegue com as sustentações orais das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e do ex-ministro da Casa Civil general Walter Braga Netto. A previsão é que a sessão se encerre ao meio-dia, podendo ser prorrogada.

O julgamento

Por fim, se manifestaram as defesas de quatro réus. Primeiro a de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que optou pelo acordo de delação premiada, razão pela qual foi o primeiro a sustentar a defesa. Depois, falaram os advogados de Alexandre Ramagem (deputado e ex-diretor da Abin), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) e Anderson Torres (ex-ministro da Justiça).

Próximas etapas

Bolsonaro acompanha o julgamento de sua casa em Brasília, onde está em prisão domiciliar. A escolha de não ir ao julgamento obedece à orientação de seus advogados.

As duas primeiras audiências da próxima semana serão dedicadas aos votos da Primeira Turma do STF. Pela ordem, se manifestarão Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

A promulgação da sentença está programada para 12 de setembro. A eventual prisão dos réus não será imediata. Antes, é preciso publicação do acórdão e esgotamento dos recursos.



