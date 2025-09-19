Haddad anuncia que não irá com Lula aos EUA; ministro aguarda possível votação da isenção do Imposto de Renda

Ministro da Fazenda acredita que PL pode ser levado ao Plenário da Câmara na semana que vem. Ministério da Fazenda / Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta sexta-feira (19), que não vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem aos Estados Unidos por conta da possibilidade de votação na semana que vem do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda a salários de até R$ 5 mil.

— Eu vou permanecer no Brasil em virtude dessa possibilidade. Nós entendemos que possivelmente os líderes se reúnam na Câmara para julgar a conveniência e oportunidade de levar à plenária semana que vem. Então, estou ficando um pouco em função disso — afirmou o ministro em entrevista.

Haddad é o segundo ministro brasileiro a anunciar que não estará na comitiva brasileira nos EUA. Mais cedo, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha também confirmou desistir da viagem.