De "imperador do mundo" a "química excelente": o que Lula e Trump já disseram um sobre o outro

Donald Trump (à esquerda) foi o segundo líder a falar na Assembleia Geral. Lula (à direita) abriu a sessão. ANGELA WEISS / AFP

Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, na terça-feira (23), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu ao se referir de forma elogiosa a Lula em razão do histórico recente de tensão entre os dois países.

— Encontrei o líder do Brasil, falei com ele. Concordamos que vamos nos encontrar na próxima semana. Ele parece um homem muito agradável. Gosto dele e ele gosta de mim. Gosto de fazer negócio com pessoas de que eu gosto. Quando não gosto, não gosto. Mas tivemos uma "química excelente".

Trump relatou que o encontro com o presidente brasileiro foi breve, logo após o discurso do brasileiro na abertura da Assembleia Geral.

A fala contrasta com a tensa relação que os dois países vêm tendo desde julho, quando Trump anunciou o tarifaço de 50% a produtos brasileiros.

Desde que Donald Trump assumiu a Casa Branca, em janeiro deste ano, ele e Lula não se encontraram. Na ocasião, o brasileiro parabenizou a eleição do republicano nas redes sociais.

Entretanto, os dois líderes já fizeram declarações públicas um sobre o outro.

Veja abaixo o que eles já disseram

Abril

Donald Trump impôs um tarifaçõ de 50%. SAUL LOEB / AFP

Donald Trump anuncia tarifas de 10% em produtos de uma lista de países incluindo o Brasil. Lula declara que o Brasil não abriria mão de sua soberania:

Somos um país que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão de sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e que respeita todos os países — dos mais pobres aos mais ricos —, mas que exige reciprocidade no tratamento. LULA

Presidente brasileiro sempre se disse disposto a negociar. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Julho

Uma semana após o anúncio do tarifaço, Lula sugeriu que o presidente norte-americano queria ser o imperador do planeta Terra.

Não podemos deixar o Presidente Trump esquecer que ele foi eleito para governar os EUA. Ele não foi eleito para ser o imperador do mundo. Ninguém quer se separar dos EUA, ninguém quer ser livre dos EUA, o que queremos não é ser reféns dos EUA, queremos liberdade. LULA

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu ao comentário de Lula.

O presidente (Trump) certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente. KAROLINE LEAVITT Porta-voz da Casa Branca

Semanas depois, Lula disse que pediu conversa com autoridades americanas, mas que não era atendido.

O que está nos impedindo é que ninguém quer conversar. Eu pedi para fazer contato. Eu designei meu vice-presidente, meu ministro da Agricultura, meu ministro da Economia, para que todos conversem com seus equivalentes nos EUA para entender qual é a possibilidade de conversa. Até agora, não foi possível. LULA

Agosto

Ele (Lula) pode conversar comigo quando quiser. Vamos ver o que acontece. Mas eu amo o povo do Brasil. As pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada. DONALD TRUMP Presidente dos Estados Unidos

Trump e Lula devem conversar na próxima semana. Brendan SMIALOWSKI/Evaristo SA / AFP

Em uma entrevista à agência Reuters, Lula comentou a manifestação do presidente norte-americano:

Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar LULA

Setembro

Passado um mês do tarifaço em vigor, Donald Trump comentou a relação com o Brasil.

Bem, não sei… estamos falando de coisas que nos deixam muito desapontados com o Brasil. Aplicamos tarifas muito altas por causa do que eles estão fazendo, algo muito lamentável. Eu amo o povo do Brasil. DONALD TRUMP

Na terça-feira (22), na Assembleia Geral da ONU. Sem citar Trump, Lula abriu o discurso com uma crítica à política externa e tarifária adotada pelos EUA.

Em seguida, Trump discursou e comentou o breve encontro com o presidente brasileiro.

Eu estava entrando (no plenário da ONU), e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos. DONALD TRUMP