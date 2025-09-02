Política

Trama golpista
Notícia

De dentro do STF, os bastidores do julgamento de Bolsonaro: duplo raio X, assentos vazios e um réu

Apenas o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da defesa, compareceu no plenário neste primeiro dia

Gabriel Jacobsen

direto de Brasília

