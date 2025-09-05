Cristiano Zanin confirma sessões extras para julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus da trama golpista

Ministro Zanin atendeu ao pedido feito pelo também ministro Alexandre de Moraes nesta sexta-feira. Victor Piemonte / STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou mais duas sessões da Primeira Turma da Corte para o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados.

A decisão de Zanin, que é presidente do colegiado, foi tomada após o relator da ação penal, Alexandre de Moraes, solicitar o agendamento novas sessões para julgamento do caso. Já estavam agendadas sessões para os dias 9, 10 e 12 de setembro.

O julgamento começou nesta semana, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus.

A partir de terça-feira (9), colegiado vai iniciar a votação que pode condenar Bolsonaro e os demais acusados a mais de 30 anos de prisão.

Com a decisão de Zanin, o julgamento terá mais quatro dias. Em três deles, serão realizadas sessões pela manhã e à tarde. Para viabilizar a sessão dupla na próxima quinta-feira, o STF cancelou a sessão do plenário que seria realizada às 14h.

Agenda de sessões:

Dia 9 – às 9h e às 14h;

Dia 10 – às 9h;

Dia 11 – às 9h e às 14h;

Dia 12 – às 9h e às14h;