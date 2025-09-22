Conselho de Ética da Câmara pauta para terça-feira a abertura de processo contra Eduardo Bolsonaro

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pautou para esta terça-feira (23) a abertura de processo contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por quebra de decoro parlamentar. As informações são da CNN.
O pedido foi apresentado pela bancada do PT e solicita a instauração do processo e a possível perda de mandato.
Nesta segunda-feira (22), a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo por coação em processo judicial com o intuito de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O inquérito trata da atuação de Eduardo para atrapalhar o processo sobre golpe de Estado, em que o pai dele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão.
Eduardo está nos Estados Unidos, onde mora desde março deste ano.
De acordo com a denúncia, como represália ao julgamento, o deputado atuou junto ao governo de Donald Trump para sancionar o Brasil e autoridades brasileiras, além de aumentar as tarifas de produtos brasileiros exportados aos EUA.
"Os denunciados divulgaram amplamente tragédias financeiras, decorrentes das sanções que se afirmavam e se mostraram aptos para consegui-las [as tragédias financeiras] nos Estados Unidos da América, se o Supremo Tribunal Federal não liberasse os acusados no processo penal contra Jair Bolsonaro e outros", escreveu o procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Manobra para assegurar mandato
Na semana passada, o deputado federal foi nomeado pelo Partido Liberal (PL) como líder da minoria na Câmara dos Deputados. A decisão foi anunciada na terça-feira (16) após a deputada Caroline de Toni (PL-SC) renunciar ao cargo.
O movimento faz parte de um estratégia do partido para tentar assegurar o mandato de Eduardo, que não tem previsão para deixar os Estados Unidos e retornar ao Brasil.