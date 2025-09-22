Conselho de Ética da Câmara pauta para terça-feira a abertura de processo contra Eduardo Bolsonaro

Eduardo mora nos Estados Unidos desde março deste ano. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pautou para esta terça-feira (23) a abertura de processo contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por quebra de decoro parlamentar. As informações são da CNN.

O pedido foi apresentado pela bancada do PT e solicita a instauração do processo e a possível perda de mandato.

O inquérito trata da atuação de Eduardo para atrapalhar o processo sobre golpe de Estado, em que o pai dele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão.

De acordo com a denúncia, como represália ao julgamento, o deputado atuou junto ao governo de Donald Trump para sancionar o Brasil e autoridades brasileiras, além de aumentar as tarifas de produtos brasileiros exportados aos EUA.

"Os denunciados divulgaram amplamente tragédias financeiras, decorrentes das sanções que se afirmavam e se mostraram aptos para consegui-las [as tragédias financeiras] nos Estados Unidos da América, se o Supremo Tribunal Federal não liberasse os acusados no processo penal contra Jair Bolsonaro e outros", escreveu o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Leia Mais Nos EUA, Eduardo Bolsonaro é nomeado líder do PL para blindar mandato na Câmara

Manobra para assegurar mandato

Na semana passada, o deputado federal foi nomeado pelo Partido Liberal (PL) como líder da minoria na Câmara dos Deputados. A decisão foi anunciada na terça-feira (16) após a deputada Caroline de Toni (PL-SC) renunciar ao cargo.