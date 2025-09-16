Como três aposentadorias até 2030 podem alterar perfil do STF e influenciar futuras decisões da Corte

Tribunal é composto por 11 ministros. Wallace Martins / STF / Divulgação

Peça cada vez mais central no tabuleiro político brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá continuar recebendo atenção destacada nos próximos anos. Dentro do próximo mandato presidencial, pelo menos três dos 11 integrantes da Corte se aposentarão, e a mudança da composição do Tribunal poderá ser fundamental para influenciar os rumos de decisões futuras.

Com a aprovação da chamada PEC da Bengala em 2015, a idade para aposentadoria compulsória passou de 70 para 75 anos. O movimento, na época, retirou a possibilidade de a então presidente Dilma Rousseff indicar até cinco novos ministros durante seu mandato, previsto para terminar em 2018 — com o impeachment aprovado no Congresso, Dilma acabou sendo retirada do cargo em 2016.

Os três ministros que completarão 75 anos até 2030 e, consequentemente, deverão se aposentar são:

Luiz Fux (abril de 2028)

Carmen Lúcia (abril de 2029)

Gilmar Mendes (dezembro de 2030)

A decisão sobre os sucessores de Fux e Cármen Lúcia, provavelmente, caberá ao presidente da República entre 2027 e 2030. Já o substituto de Gilmar Mendes pode ficar para o próximo ciclo — o ministro completará 75 anos no dia 30 de dezembro de 2030, às vésperas do fim do mandato presidencial em questão.

Por outro lado, caso Gilmar ou outro ministro decida se aposentar antecipadamente, por motivos pessoais, a indicação do sucessor também caberia ao próximo presidente.

O cenário até 2030

Pelo protagonismo político que o STF vem adquirindo nos últimos anos, a indicação de ministros acrescenta mais uma camada de importância para a próxima eleição presidencial. Outro fator de peso para a decisão de um ministro é o papel da Corte em meio a frequentes conflitos entre Legislativo e Executivo, aponta Maurício Moya, cientista político e professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS.

— Os três poderes são independentes entre si e devem atuar em harmonia, mas, como Executivo e Legislativo têm entrado cada vez mais em conflito, o Judiciário tem ganhado cada vez mais protagonismo em suas decisões, e a indicação de ministros ao STF tem ganhado mais relevância e recebido mais atenção — afirma Moya.

A atual composição do STF tem quatro ministros indicados por Lula (Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino), três indicados por Dilma (Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin), dois indicados por Jair Bolsonaro (Nunes Marques e André Mendonça), um indicado por Fernando Henrique Cardoso (Gilmar Mendes) e outro indicado por Michel Temer (Alexandre de Moraes).

Se Lula confirmar sua candidatura à reeleição e vencer o pleito, portanto, poderá indicar ao menos mais dois ministros ao STF. Uma de suas indicadas, Carmen Lúcia, irá se aposentar. Contudo, somando os três ministros remanescentes (Toffoli, Zanin e Dino) com os dois novos que seriam indicados, a composição do Supremo ao final de um eventual próximo mandato de Lula teria cinco membros nomeados pelo atual presidente, quase a metade dos 11 ministros da Corte.

Próximas aposentadorias

Após o mandato eleitoral seguinte, os próximos ministros do STF que irão se aposentar obrigatoriamente pela idade serão Fachin e Barroso, em 2033. Na sequência, serão Toffoli (2042), Moraes e Dino (2043), Nunes Marques e Mendonça (2047) e Zanin (2050).

— O Tribunal mantinha, até passado recente, uma postura de certo distanciamento em relação a temas eminentemente políticos e ideológicos, de modo que as decisões da Corte eram baseadas mais na frieza da constitucionalidade do que no perfil dos ministros. Essa dinâmica deixou de existir e, por diversos fatores, o STF se tornou um protagonista do jogo político. Como não enxergo disposição para um realinhamento no curto prazo, certamente a indicação de novos ministros representa uma cartada decisiva que pode gerar impactos na ordem política por anos — observa Marcos Quadros, cientista político e doutor em sociologia e política.

Impacto das mudanças no caso de Bolsonaro

Apoiadores de Jair Bolsonaro têm defendido a possibilidade de uma futura anulação da ação penal que condenou o ex-presidente na última semana. Para isso, contam com uma mudança favorável na composição do STF, que passaria pela eleição de um chefe do Executivo apoiado por Bolsonaro e a indicação de ministros que seriam mais alinhados à ideologia do ex-presidente ou pela formação de uma bancada de senadores numerosa o suficiente para aprovar o impeachment de ministros, possibilitando a alteração da Corte.

— Há dois caminhos jurídicos possíveis para se pedir uma futura anulação, um pedido de habeas corpus que questione a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, e uma ação de revisão criminal. São as duas possibilidades que se apresentam no momento e, para prosperar, precisariam contar com uma nova composição do STF favorável e também uma mudança na jurisprudência do Tribunal. Mesmo assim, acredito que seja difícil a reversão da presente decisão — destaca Marcelo Peruchin, advogado criminalista e professor de direito penal da PUCRS.

No entanto, Cezar Giacobbo de Lima, advogado e professor de processo penal na Faculdade de Direito da Ulbra, entende que há uma diferença fundamental nos casos.

— No caso das anulações das condenações do presidente Lula, o STF entendeu que a nulidade se referia a falhas relacionadas ao início do processo, na primeira instância. No caso atual, de Bolsonaro e dos outros réus, como a ação penal iniciou diretamente no Supremo, a possibilidade de reconhecimento de nulidade e de reversão da decisão fica muito remota — argumenta.

Recursos cabíveis

Da decisão que condenou Bolsonaro e os outros sete réus do núcleo crucial, há a possibilidade do ingresso de recursos. A defesa do ex-presidente já manifestou que irá recorrer.

As defesas dos condenados podem optar pela interposição de embargos de declaração ou embargos infringentes. Somente o segundo tem capacidade de modificar o mérito da decisão, mas sua aprovação é improvável.