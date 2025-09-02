Política

No banco dos réus
Notícia

Como será o julgamento de Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado

Primeira Turma analisa a partir desta terça-feira ação penal contra o chamado núcleo crucial da trama golpista. Saiba dias, horários, ordem de votação e penas previstas aos réus

Fábio Schaffner

