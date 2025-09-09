Como está a votação do julgamento de Bolsonaro e de outros sete réus da trama golpista? Veja placar

Ministro Alexandre de Moraes abriu a votação. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus está acontecendo desde 2 de setembro, em Brasília. Os réus respondem por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

A previsão é de que o julgamento siga até sexta-feira (12).

Como votaram os ministros no julgamento da trama golpista?

Placar do momento : 2 votos pela condenação de todos os réus. Porém, com voto de Fux, foi formada maioria pela condenação de Mauro Cid e Braga Netto pelo crimes de tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

: 2 votos pela condenação de todos os réus. Porém, com voto de Fux, foi formada maioria pela condenação de Mauro Cid e Braga Netto pelo crimes de tentativa de abolição do Estado democrático de Direito A ordem de votação: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin

Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin Veja, abaixo, quais crimes os magistrados votaram para condenar cada um dos réus

Alexandre de Moraes

Jair Bolsonaro

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Mauro Cid

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Alexandre Ramagem*

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Almir Garnier

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Anderson Torres

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Augusto Heleno

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Paulo Sérgio Nogueira

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Walter Braga Netto

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Leia o resumo do voto de Moraes.

Flávio Dino

Jair Bolsonaro

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Mauro Cid

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Alexandre Ramagem

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Almir Garnier

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Anderson Torres

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Augusto Heleno

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Paulo Sérgio Nogueira

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Walter Braga Netto

Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Participação em organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração do patrimônio tombado

Leia o resumo do voto de Flávio Dino.

Luiz Fux

Jair Bolsonaro

Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes

Mauro Cid

Votou pela condenação por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito

Alexandre Ramagem

Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes

Almir Garnier

Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes

Anderson Torres

Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes

Augusto Heleno

Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes

Paulo Sérgio Nogueira

Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes

Walter Braga Netto

Votou pela condenação por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito

Leia o resumo do voto de Luiz Fux.

Carmen Lúcia

Não votou até o momento.

Cristiano Zanin