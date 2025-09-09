Como está a votação do julgamento de Bolsonaro e de outros sete réus da trama golpista? Veja placar

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus está acontecendo desde 2 de setembro, em Brasília. Os réus respondem por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.
O processo é julgado pela primeira turma do STF, composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Flávio Dino.
A previsão é de que o julgamento siga até sexta-feira (12).
Como votaram os ministros no julgamento da trama golpista?
- Placar do momento: 2 votos pela condenação de todos os réus. Porém, com voto de Fux, foi formada maioria pela condenação de Mauro Cid e Braga Netto pelo crimes de tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- A ordem de votação: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin
- Veja, abaixo, quais crimes os magistrados votaram para condenar cada um dos réus
Alexandre de Moraes
Jair Bolsonaro
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Mauro Cid
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Alexandre Ramagem*
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
Almir Garnier
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Anderson Torres
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Augusto Heleno
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Paulo Sérgio Nogueira
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Walter Braga Netto
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Leia o resumo do voto de Moraes.
Flávio Dino
Jair Bolsonaro
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Mauro Cid
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Alexandre Ramagem
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
Almir Garnier
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Anderson Torres
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Augusto Heleno
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Paulo Sérgio Nogueira
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Walter Braga Netto
- Tentativa de abolição do Estado democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
- Participação em organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração do patrimônio tombado
Leia o resumo do voto de Flávio Dino.
Luiz Fux
Jair Bolsonaro
- Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes
Mauro Cid
- Votou pela condenação por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito
Alexandre Ramagem
- Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes
Almir Garnier
- Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes
Anderson Torres
- Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes
Augusto Heleno
- Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes
Paulo Sérgio Nogueira
- Ministro votou pela absolvição do réu por todos os crimes
Walter Braga Netto
- Votou pela condenação por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito
Leia o resumo do voto de Luiz Fux.
Carmen Lúcia
Não votou até o momento.
Cristiano Zanin
Não votou até o momento.