Política

Assuntos Econômicos
Notícia

Comissão do Senado aprova projeto que propõe isentar IR para quem ganha até R$ 5 mil

Texto apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) prevê desconto decrescente para quem recebe entre R$ 5.001 e R$ 7.350

Zero Hora

