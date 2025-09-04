Política

Proteção a crianças e adolescentes
Notícia

Comissão do Senado aprova projeto que obriga sites a remover conteúdos de pornografia infantil

Texto também prevê a proibição de imagens falsas ou manipuladas digitalmente, inclusive por inteligência artificial (IA)

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS