Com ambiente menos tenso, segundo dia de julgamento se encerra com críticas a Mauro Cid e à PGR

Sessão desta quarta-feira foi marcada pela sustentação oral das defesas dos generais Augusto Heleno, Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministros voltam a se reunir no dia 9, às 9h com o início da leitura dos votos

Fábio Schaffner

Direto de Brasília

