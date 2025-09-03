Com ambiente menos tenso, segundo dia de julgamento se encerra com críticas a Mauro Cid e à PGR

Havia menos policiamento ostensivo, menor público e nenhum réu na plateia. Gustavo Moreno / STF / Divulgação

Havia menos policiamento ostensivo, menor público e nenhum réu na plateia da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A situação deve ser diferente a partir da próxima terça-feira (9), quando os ministros terão cinco sessões para firmar posição sobre os crimes imputados aos oito réus: golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, organização criminosa armada, dano qualificado e dano a patrimônio tombado.

Nesta quarta-feira, as atenções estavam todas voltadas para os advogados de Bolsonaro, Celso Vilardi e Paulo Bueno. Eles chegaram ao plenário às 8h30min e logo se tornaram alvo dos fotógrafos enquanto conversavam. Com um cordão vermelho preso ao ombro da capa preta, Vilardi usou os 46 minutos iniciais. Em tom firme, começou tecendo críticas à competência da Primeira Turma para julgar o caso, alegou cerceamento à defesa e apontou irregularidades na delação de Mauro Cid, a quem tachou de mentiroso:

Vilardi atacou com veemência a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Para ele, a acusação em nenhum momento teria conseguido vincular o ex-presidente ao 8 de Janeiro, tampouco comprovado emprego de violência e grave ameaça na tentativa de golpe, condições exigidas pela legislação penal para tipificar os crimes pelos quais Bolsonaro responde.

— Não tem nada que atrele o presidente ao 8 de Janeiro. Não tem nada. A denúncia está baseada em um general que imprime uma minuta no palácio e no mesmo dia vai ao Palácio da Alvorada. Essa é a prova? Não existe absolutamente nada. Esse caso vai crescendo para colocar o presidente no 8 de Janeiro. Dizer que o crime de abolição do Estado de direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal — disse Vilardi, citando uma transmissão na qual Bolsonaro atacou o sistema eleitoral, ato caracterizado pela PGR como a gênese da conspiração golpista.

Paulo Bueno usou os minutos finais para pedir a absolvição de Bolsonaro e terminou comparando o processo ao Caso Dreyfus, uma das mais emblemáticas farsas jurídicas da história, denunciada pelo escritor Émile Zola no final do século 19.

De outra forma, teremos aqui um julgamento que será inacabado, que será sempre submetido ao tribunal do povo. PAULO BUENO Advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Como no primeiro dia, Bolsonaro permaneceu em casa, acompanhando o julgamento pela TV. Em prisão domiciliar, o ex-presidente precisaria de autorização do ministro Alexandre de Moraes para comparecer à sessão. Seguindo a estratégia de defesa, que em caso de condenação irá requerer prisão domiciliar, o ex-presidente e seus advogados afirmam que o estado de saúde debilitado, com crises de soluço e vômito, impedem a presença em um julgamento tão longo.

Primeiro a usar a tribuna, o advogado de Augusto Heleno, Matheus Milanez, apresentou 107 slides durante sua manifestação. Milanez questionou a atuação de Moraes no processo, a quem classificou como “juiz investigador”, citando que o magistrado teria feito 302 perguntas a Heleno durante depoimento, ante 59 do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A estratégia de Milanez se baseou em diminuir a importância de anotações de suposto teor golpista registradas em uma agenda do general e mostrar um distanciamento entre Heleno e Bolsonaro na segunda metade do mandato presidencial, quando recrudesceram os ataques às urnas eletrônicas e ao STF.

Está claro, comprovado a rodo, esse afastamento. MATHEUS MILANEZ Advogado do ex-ministro general Augusto Heleno

Na sequência, o advogado Andrew Farias fez a defesa de Paulo Sérgio Nogueira. Citando poetas como Fernando Pessoa e Gonçalves Dias para justificar o comportamento do cliente, Farias sustentou que o general jamais atentou contra a democracia.

— O general Paulo Sérgio atuou ativamente para demover o ex-presidente da República de qualquer medida neste sentido — disse Farias.

Ao citar um trecho da acusação em que Nogueira teria tentado pressionar os comandantes militares ao aderirem à insurreição, o advogado provocou o único momento de descontração da sessão. Farias disse que o texto lembrava sua sogra, segundo a qual por vezes “as palavras machucam como um punhal”. Moraes interveio.

— Sua sogra fala isso ou as palavras dela soam como punhal?

A fala provocou risos gerais.

A exposição das defesas foi encerrada pelo advogado de Braga Netto, José Luís de Oliveira Lima. O criminalista começou fazendo coro a Vilardi na alegação de cerceamento à defesa — e numa ironia da história, eles haviam atuado em sintonia também no processo do mensalão, no qual Lima defendeu o ex-ministro petista José Dirceu e, Vilardi, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares.

A exemplo do colega, Lima também tentou descredibilizar a delação de Mauro Cid, sustentando que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro rompeu as condições do acordo celebrado com a PGR. Por quase toda sua sustentação oral, Lima se dedicou a tentar mostrar que Cid mentiu compulsivamente nos interrogatórios. O advogado frisa que Cid levou 15 meses para revelar ter recebido dinheiro de Braga Netto para custear a insurreição, sem jamais precisar a data da entrega, tampouco o local.

— É razoável imaginar que um delator demore 15 meses para trazer esse fato ao eminente relator, às autoridades, à polícia? É um escândalo, estamos falando de dinheiro para financiar um golpe de Estado.

Como pode essa delação ficar em pé? Ela é uma farsa, é um pó, ela é um nada. JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA Advogado do general Braga Netto.

Ao final da manifestação, o advogado rebateu as acusações de que o general coordenou ataques aos comandantes militares legalistas e pediu aos ministros que não cometam uma injustiça contra Braga Netto.

— A democracia, o Estado democrático de direito tem que ser defendido por todos, mas nessa defesa não podemos deixar de lado o principio da presunção de inocência — finalizou Lima.