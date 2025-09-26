Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Celso Sabino deixou o Ministério do Turismo nesta sexta. José Cruz / Agência Brasil / Divulgação

O ministro do Turismo, Celso Sabino, oficializou que está deixando o cargo nesta sexta-feira (26), alegando motivos pessoais. A saída ocorre em meio à pressão do União Brasil, partido ao qual é filiado, que busca acelerar o desembarque do governo.

Sabino comunicou a decisão ao presidente Lula em reunião no Palácio do Planalto. O político afirmou que permanece no cargo até a próxima semana, a pedido de Lula, para entrega de obras em Belém. Cabe ao presidente assinar a demissão do ministro.

— Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão do partido ao qual eu sou filiado tomou, de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido — disse, em entrevista no Palácio do Planalto.

No último dia 18, o União Brasil aprovou uma resolução exigindo que filiados do partido deixassem o governo Lula em até 24 horas.



Celso Sabino já havia informado na semana passada que se demitiria do cargo, citando a necessidade de se alinhar às determinações do seu partido. Lula, contudo, pediu que o ministro esperasse o retorno dele da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

— A minha vontade clara é continuar o trabalho que a gente vem fazendo. A gente tem um trabalho de diálogo mantido e, hoje, o presidente sinalizou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para gente ver quais serão as cenas dos próximos capítulos — acrescentou.