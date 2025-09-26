Política

Governo Lula
Notícia

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Ministro se reuniu com o presidente da República nesta sexta-feira para comunicar a saída; partido quer acelerar o desembarque do Planalto

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS