Celso Sabino, ministro do Turismo, avisa a Lula que deixará o governo

Celso Sabino se reuniu com o presidente Lula nesta sexta. José Cruz / Agência Brasil / Divulgação

Celso Sabino (União-PA), ministro do Turismo, avisou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (19) que apresentará uma carta de demissão para deixar o governo federal. A decisão foi anunciada após reunião de 1h30min com Lula, no Palácio da Alvorada. A informação é do jornal O Globo.

A carta de demissão deve ser apresentada pelo no retorno de Lula de Nova York, na próxima quinta-feira. O presidente embarca domingo para os Estados Unidos para participar de Assembleia Geral da ONU.

Sabino é um dos auxiliares de Lula que vinha conduzindo os preparativos da COP30, que ocorre em novembro em Belém. Apesar da pressão do União Brasil, ele tinha interesse em permanecer no governo.

Na quinta-feira (18), o União Brasil determinou que seus filiados deixassem o governo federal em até 24 horas. De acordo com nota divulgada pelo partido, caso isso não ocorra, será considerada a "prática de ato de infidelidade partidária".

Ainda segundo o comunicado, o partido ressaltou que o "União Brasil seguirá atuando em sintonia com os anseios da sociedade brasileira e jamais se intimidará diante de tentativas de ataque a seus dirigentes".

No dia 2 de setembro, o PP e o União Brasil já haviam afirmado que deixariam o governo Lula. Com a decisão, os filiados das siglas estariam proibidos que ocupar cargos do governo federal.

Sabino e Lula durante posse no Ministério do Turismo. Joédson Alves / Agência Brasil / Divulgação