Política

Desembarque
Notícia

Celso Sabino, ministro do Turismo, avisa a Lula que deixará o governo

O União Brasil, partido do então chefe da pasta, determinou na quinta-feira (18) que filiados saíssem do governo federal em até 24 horas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS