CCJ do Senado analisa PEC da Blindagem; acompanhe ao vivo

A proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem foi rejeitada por unanimidade nesta quarta-feira (24) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado

(PEC) nesta quarta-feira (24) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou relatório contrário ao texto e foi elogiado pelos colegas em suas manifestações

ao texto e foi elogiado pelos colegas em suas manifestações O projeto foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados, com 68% dos votos

A proposta previa alteração nas regras de autorização para abrir processos, prisão em flagrante, decreto de medidas cautelares e foro privilegiado a parlamentares

A proposta que submete à aprovação do Congresso a investigação criminal de parlamentares está na pauta desta quarta-feira (24) da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A reunião está prevista para começar às 9h. Dos 27 membros do colegiado, ao menos 17 já se posicionaram contra a iniciativa.

Presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA) escolheu um relator afinado com ele e também crítico à medida, Alessandro Vieira (MDB-SE). Ambos anunciaram antecipadamente o desejo de sepultar a PEC.

— Rejeição por inconstitucionalidade e rejeição pelo mérito, porque é, sem dúvida nenhuma, um texto que só interessa a quem quer defender bandido, não ao Brasil — disse o relator em entrevista à Rádio Gaúcha.

Na noite de terça-feira (23), Vieira apresentou o seu parecer pela rejeição da PEC. No relatório final, o senador afirma que a proposta é "um golpe fatal" na legitimidade do Congresso Nacional.

O que prevê a PEC

Necessidade de autorização prévia do Legislativo para a abertura de inquérito sobre deputados, senadores e presidentes de partidos

Limita as situações de prisão de parlamentares para casos de flagrante ou por crime inafiançável

Estabelece a exigência de que medidas cautelares sejam analisadas pelo plenário do STF, como uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar

Proíbe o afastamento de um congressista do cargo por decisão da Justiça

Constituição

Até 2001, a Constituição estabelecia que os parlamentares não poderiam ser processados criminalmente sem prévia licença de sua Casa. Naquele ano, uma emenda constitucional, a 35/2001, retirou essa parte da Constituição e os deputados passaram a ser processados sem autorização prévia do plenário da Câmara ou do Senado.