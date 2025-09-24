CCJ do Senado analisa PEC da Blindagem; acompanhe ao vivo

- A proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem foi rejeitada por unanimidade nesta quarta-feira (24) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado
- O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou relatório contrário ao texto e foi elogiado pelos colegas em suas manifestações
- O projeto foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados, com 68% dos votos
- A proposta previa alteração nas regras de autorização para abrir processos, prisão em flagrante, decreto de medidas cautelares e foro privilegiado a parlamentares
A proposta que submete à aprovação do Congresso a investigação criminal de parlamentares está na pauta desta quarta-feira (24) da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A reunião está prevista para começar às 9h. Dos 27 membros do colegiado, ao menos 17 já se posicionaram contra a iniciativa.
Presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA) escolheu um relator afinado com ele e também crítico à medida, Alessandro Vieira (MDB-SE). Ambos anunciaram antecipadamente o desejo de sepultar a PEC.
— Rejeição por inconstitucionalidade e rejeição pelo mérito, porque é, sem dúvida nenhuma, um texto que só interessa a quem quer defender bandido, não ao Brasil — disse o relator em entrevista à Rádio Gaúcha.
Na noite de terça-feira (23), Vieira apresentou o seu parecer pela rejeição da PEC. No relatório final, o senador afirma que a proposta é "um golpe fatal" na legitimidade do Congresso Nacional.
O que prevê a PEC
- Necessidade de autorização prévia do Legislativo para a abertura de inquérito sobre deputados, senadores e presidentes de partidos
- Limita as situações de prisão de parlamentares para casos de flagrante ou por crime inafiançável
- Estabelece a exigência de que medidas cautelares sejam analisadas pelo plenário do STF, como uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar
- Proíbe o afastamento de um congressista do cargo por decisão da Justiça
Constituição
Até 2001, a Constituição estabelecia que os parlamentares não poderiam ser processados criminalmente sem prévia licença de sua Casa. Naquele ano, uma emenda constitucional, a 35/2001, retirou essa parte da Constituição e os deputados passaram a ser processados sem autorização prévia do plenário da Câmara ou do Senado.
Atualmente, a Câmara ou Senado pode suspender o andamento de alguma ação, depois que ela já tenha sido aceita pelo Judiciário, desde que o crime tenha ocorrido após a diplomação e tenha relação com as funções do parlamentar.