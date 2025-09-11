Política

STF
Notícia

Cármen Lúcia vota pela condenação de todos os réus e afirma que Bolsonaro era líder de núcleo crucial da trama golpista

Ministra deu maioria para condenar ex-presidente pelos cinco crimes imputados a ele

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

Rodrigo Celente

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS