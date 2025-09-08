Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência, começa a prestar depoimento na CPMI do INSS: "Eu não sou denunciado, meu nome sequer é citado"

Carlos Lupi fala à CPI Mista nesta segunda-feira. TV Senado / Reprodução

O ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi presta depoimento na CPI Mista do INSS nesta segunda-feira (8). Ele era titular da pasta na época que o escândalo dos descontos indevidos veio à tona e pediu exoneração ainda em maio, logo após a operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, que deflagrou o esquema.

A oitiva começou com uma manifestação de Lupi, por volta das 16h30min. De acordo com o ex-ministro, "é uma honra" poder apresentar o "testemunho de todo esse processo nesses dois anos e seis meses" que esteve como ministro da Previdência Social.

— É claro que não é um momento de felicidade para ninguém. Não é um momento de felicidade pessoal para mim, porque a injustiça só dói em quem sofre a injustiça. Ela é dolorosa. Mas a gente procura a força da verdade para com humildade vencer etapas.

Lupi destacou que está prestando depoimento para colaborar, pois não é investigado:

— Eu não sou denunciado, eu não sou citado, foram feitas dezenas de investigações, foram feitos dezenas de depoimentos, meu nome sequer é citado.

Questionamentos

Depois de ter feito a manifestação, na qual falou sobre o período em que foi ministro da Previdência, alegando que "jamais acobertou" desvios, Lupi passou a responder questões dos parlamentares presentes.

O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), perguntou por que Alessandro Stefanutto deixou a presidência do INSS, sendo respondido por Lupi:

— Até agora eu não tenho o final da apuração.

O relator seguiu realizando perguntas sobre outros investigados. Após, Gaspar questionou por que levou tanto tempo para a suspensão cautelar desses descontos.

— Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de dimencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi depois da investigação que pela primeira vez teve efeito na Polícia Federal, quando a Polícia Federal investigou para valer. Quando ela não arquivou, o que aconteceu duas vezes anteriormente, como já falei, em 2016 e 2020, arquivou-se — relembrou Carlos Lupi.

Em 2024, lembrou o relator, houve uma suspensão coletiva de descontos associativos baseado em milhões de irregularidades relacionadas a isso:

— Já não era um pressuposto suficiente para o senhor tomar alguma providência? — perguntou o deputado, que foi respondido por Lupi:

— Meu caro nome relator, repito, o INSS é uma autarquia autônoma. Esses assuntos sempre foram tratados pelo INSS. O INSS chegou a fazer Instrução Normativa para coibir isso. Não deu o resultado que nós esperávamos, aí que está a falha. Porque se isso tivesse dado o resultado que nós esperávamos, nós não estávamos aqui hoje explicando isso. Infelizmente, falhamos nisso.