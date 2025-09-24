Carla Zambelli presta depoimento à CCJ da Câmara em processo de perda de mandato

Carla Zambelli está presa desde julho na Itália e enfrenta processo de cassação do mandato. NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A deputada licenciada Carla Zambelli será ouvida nesta quarta-feira (24) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados em uma nova etapa do processo que pode resultar na cassação do seu mandato. A parlamentar participa da reunião por videoconferência, como já havia feito anteriormente.

O processo foi aberto em junho após Zambelli ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A análise da cassação começa pela CCJ e só pode ocorrer após decisão judicial definitiva, sem possibilidade de novos recursos.

Além da deputada, outras cinco testemunhas ainda devem ser ouvidas antes da apresentação do parecer pelo relator, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR). O documento deve ser entregue até cinco sessões após o encerramento dos depoimentos.

Condenação e prisão

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF por uma invasão aos sistemas do CNJ. Antes da decisão transitar em julgado, ela deixou o país e foi incluída na lista vermelha da Interpol.

Em julho, ela foi presa na Itália, onde aguarda o desfecho do processo de extradição. Atualmente, está detida na penitenciária feminina de Rebibbia.

Etapas seguintes

Após a entrega do parecer, o documento será votado pela comissão. Independentemente do resultado, a decisão final cabe ao plenário da Câmara. Para que o mandato seja cassado, são necessários ao menos 257 votos favoráveis — maioria absoluta dos deputados.

Até o momento, já foram ouvidos o especialista em coleta de dados Michel Spiero, o hacker Walter Delgatti Neto e o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro. Ainda devem prestar depoimento: