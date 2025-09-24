Política

Depoimento remoto

Carla Zambelli diz que não ordenou invasão ao CNJ e que condenação é injusta

Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados analisa a cassação do mandato da parlamentar, que está presa na Itália

Estadão Conteúdo

Rayanderson Guerra

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS