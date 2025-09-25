Política

"Careca do INSS" presta depoimento a CPI; acompanhe ao vivo

Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado como o principal operador da fraude que desviou aposentadorias e está preso desde 12 de setembro

