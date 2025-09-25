"Careca do INSS" presta depoimento a CPI; acompanhe ao vivo

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que apura desvios em aposentadorias pagas pelo INSS ouviu nesta quinta-feira (25) Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS"

O depoimento durou cerca de 10 horas

Segundo a Polícia Federal, Antunes movimentou R$ 12 milhões em 129 dias e transferiu R$ 9,3 milhões a pessoas ligadas a servidores da instituição

O suspeito iria prestar depoimento na semana passada, mas acabou desistindo, mesmo após indicar que usaria a oitiva para se defender

Antônio Carlos Camilo Antunes afirma que não conhece Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência

Quem é o "Careca do INSS"

Apesar do apelido, Antunes nunca foi servidor do INSS, mas é apontado como lobista e operador financeiro das entidades envolvidas. No LinkedIn, ele se apresenta como executivo do setor de saúde, com passagens por laboratórios e planos de saúde.

O suspeito aponta ter sido superintendente de marketing e comercial, além de diretor de uma empresa de consultoria ligada à indústria farmacêutica.

Em 2022, chegou a doar R$ 1 para a campanha de Jair Bolsonaro (PL), conforme registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O CPF usado na doação é o mesmo citado nas decisões da Justiça Federal sobre a investigação.

Como funcionava o esquema

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílio funerário, odontológico e psicológico, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica. Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.

O esquema era amplo e envolvia corretores, associações de aposentados e o vazamento de informações pessoais de segurados. A prática fraudulenta foi detalhada em uma série de reportagens do Grupo de Investigação da RBS (GDI).