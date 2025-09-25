"Careca do INSS" deve prestar depoimento em CPI nesta quinta-feira

CPI do INSS investiga esquema de fraudes que desviou bilhões de reais do órgão. Camila Hermes / Agencia RBS

Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", deve ser ouvido nesta quinta-feira (25) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura desvios em aposentadorias pagas pelo INSS. Ele é apontado pela Polícia Federal (PF) como principal operador de um esquema que desviou bilhões de reais do órgão.

De acordo com o g1, Antunes decidiu comparecer à reunião após a convocação de familiares e sócios. Inicialmente, o depoimento estava marcado para terça-feira (23), mas foi adiado pelo presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Na semana passada, Antunes havia desistido de depor, mesmo após indicar que usaria a oitiva para se defender. Ele está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF).

Segundo a PF, Antunes movimentou R$ 12 milhões em 129 dias e transferiu R$ 9,3 milhões a pessoas ligadas a servidores do INSS. O esquema envolvia entidades que cadastravam aposentados sem autorização para descontar mensalidades indevidas.

A CPI também ouviu sócios e advogados ligados ao operador. Um deles, Rubens Oliveira Costa, ex-diretor de empresas de Antunes, foi preso em flagrante por falso testemunho após se contradizer durante o depoimento.