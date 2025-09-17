Câmara vota urgência do projeto da anistia para condenados do 8 de Janeiro; acompanhe ao vivo

A Câmara dos Deputados analisa, agora, requerimento de urgência da anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro

para os condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro O regime de urgência permite andamento mais acelerado do projeto , podendo ser analisado diretamente no plenário da Casa

, podendo ser analisado diretamente no plenário da Casa O pedido de urgência foi protocolado pela oposição em abril

A pressão por anistia cresceu com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF

Por volta das 20h20min desta quarta, o presidente da Câmara de Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que iria pautar o requerimento de urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro.

"Temos na Casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Cabe ao Plenário, soberano, decidir. Portanto, vamos hoje pautar a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema", publicou Motta nas redes sociais.