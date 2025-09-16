Câmara vota PEC da Blindagem; acompanhe ao vivo

- O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta de votação desta terça-feira (16) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que blinda parlamentares de decisões da Justiça;
- A proposta de Celso Sabino (União-PA) é de 2021 e foi retomado por Motta como um acordo para pôr fim à ocupação da mesa diretora por integrantes da oposição.
- A partir desta terça-feira o deputado Claudio Cajado (PP-BA) substituirá Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) na relatoria do projeto.
- A matéria começou a ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados no final da tarde desta terça-feira.
- A aprovação depende dos votos favoráveis de 3/5 dos deputados federais (308 cadeiras), em dois turnos de votação. Vencida esta etapa, o texto segue para o Senado.
O que prevê a PEC
- Projeto prevê a necessidade de autorização prévia do Legislativo para a abertura de inquérito sobre deputados e senadores.
- A proposta também limita as situações de prisão de parlamentares para casos de flagrante ou por crime inafiançável.
- O texto estabelece a exigência de que medidas cautelares sejam analisadas pelo plenário do STF, como uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar.
- Proibição do afastamento de um congressista do cargo por decisão da Justiça.