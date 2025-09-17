Política

Texto segue para o Senado


PEC da Blindagem: Câmara aprova inclusão de votação secreta para dar aval a processos contra parlamentares

Manobra regimental foi costurada pelo presidente da Casa, Hugo Motta, e líderes do Centrão

Estadão Conteúdo

