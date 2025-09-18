Câmara aprova urgência para projeto que anistia condenados do 8 de Janeiro

Projeto poderá seguir direto para votação no plenário, sem passar por análise de comissões. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A proposta de anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro avançou na Câmara dos Deputados. Após reuniões entre líderes partidários nesta quarta-feira (17), a Casa aprovou urgência para votar o projeto. Foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e sete abstenções.

Com a decisão, a proposta de anistia pula etapas. O projeto não precisará ser analisados previamente pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados e seguirá diretamente para apreciação no plenário, quando pautado.

O texto que será apreciado, no entanto, ainda não está definido. Para acelerar a tramitação do projeto, foi utilizada uma proposta do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). No entanto, esse não deve ser o texto que irá a votação

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse, mais cedo, que será indicado um relator para que se chegue, "o mais rápido possível, a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da casa".

O que diz o projeto de Crivella sobre anistia

O projeto escolhido para ter a urgência votada nesta quarta-feira prevê anistia ampla a todos os crimes vinculados a manifestações ocorridas a partir de outubro de 2022. O texto de Crivella também perdoa multas aplicadas pela Justiça Eleitoral.



"Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e/ou eleitoral, ou as apoiaram, por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta Lei", diz o texto.



Crivella justificou a proposta, apresentada em abril de 2023, dizendo que se trata de uma "resposta apaziguadora, de arrefecimento de espíritos e congraçamento dos contrários por meio do perdão soberano".