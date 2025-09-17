Bolsonaro tem alta hospitalar e deve voltar para prisão em regime domiciliar

No domingo, Bolsonaro foi ao hospital para realização de procedimentos ambulatoriais. Sergio LIMA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira (17). Com isso, ele deve voltar à prisão em regime domiciliar.

Na terça (16), Bolsonaro deu entrada no hospital após apresentar episódio de mal-estar, pré-síncope e vômitos com queda da pressão arterial. De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, ele "chegou na emergência do hospital desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem para investigação diagnostica", diz trecho de documento divulgado pelo parlamentar.

Conforme boletim médico divulgado no começo desta tarde, o ex-presidente "apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa".

Leia a íntegra do boletim médico de Bolsonaro:

"Brasília, 17 de setembro de 2025 - O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa. O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas "in situ", em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico.

Dr. Cláudio Birolini - Médico chefe da equipe cirúrgica

Dr. Leandro Echenique - Médico Cardiologista

Dr. Guilherme Meyer - Diretor Médico do Hospital DF Star

Dr. Allisson Barcelos Borges - Diretor Geral do Hospital DF Star"

Segunda ida ao hospital em dois dias

No último domingo (14), o ex-presidente da República esteve no hospital DF Star para realização de procedimentos ambulatoriais. O ex-presidente passou a manhã na instituição.

Inicialmente a informação era de que Bolsonaro iria retirar lesões da pele. Porém, o boletim informa que o ex-presidente recebeu reposição de ferro por via endovenosa, porque exames laboratoriais evidenciaram que ele apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro.

Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração.

O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-presidente está "bastante fragilizado" com toda a situação.