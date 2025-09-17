Política

Boletim médico
Notícia

Bolsonaro tem alta hospitalar e deve voltar para prisão em regime domiciliar

Ex-presidente deu entrada no hospital na terça-feira, após apresentar episódio de mal-estar, pré-síncope e vômitos com queda da pressão arterial

Zero Hora

