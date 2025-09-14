Política

Após procedimento
Bolsonaro recebe alta, mas deve seguir tratamentos, informa boletim médico

Ex-presidente passou a manhã no Hospital DF Star, em Brasília. Foram removidas oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito

