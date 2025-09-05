Bolsonaro pede a Moraes permissão para receber "visitas contínuas" de líder do PL

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Sergio Lima / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou permissão ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber "visitas contínuas" do vice-presidente do Partido Liberal (PL) em Rondônia, Bruno Scheid. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Todas as visitas recebidas pelo ex-presidente devem ser autorizadas por Moraes — exceto familiares próximos que têm o direito de ir à residência sem novas permissões.

De acordo com a defesa de Bolsonaro, Scheid "além de sua posição política, mantém com o peticionante e sua família estreita relação de amizade, circunstância que o levou a prestar apoio contínuo mesmo antes do atual quadro de saúde". As informações são do jornal O Globo.

Em 16 de agosto, Bolsonaro saiu pela primeira de casa, desde o decreto de prisão domiciliar. Ele foi ao hospital realizar exames para uma nova avaliação dos sintomas de "refluxo e soluços refratários". Desde que levou uma facada, em 2018, Bolsonaro tem recorrentes problemas de saúde. Em abril deste ano, o ex-presidente realizou uma nova cirurgia após complicações decorrentes das lesões.