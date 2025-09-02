Bolsonaro diz estar acompanhando julgamento no STF de casa

Bolsonaro apareceu em frente à residência no fim da manhã. Pedro Ladeira/Folhapress / .

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está acompanhando o julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (2). Em prisão domiciliar, Bolsonaro está em casa, em Brasília, acompanhado dos filhos Carlos e Jair Renan, vereadores pelo PL do Rio de Janeiro (RJ) e de Balneário Camboriú (SC), respectivamente.

Bolsonaro apareceu em frente à residência no fim da manhã, quando o procurador-geral da República, Paulo Gonet, já finalizava a acusação na primeira sessão do julgamento da ação penal sobre a trama golpista.

— Estou acompanhando — disse o ex-presidente ao Estadão.

Bolsonaro se recusou a fazer outros comentários. Jair Renan saiu na calçada, em frente à casa, mas não conversou com a reportagem.

Na chegada ao Supremo na manhã desta terça-feira, o advogado Celso Vilardi, um dos responsáveis pela defesa de Bolsonaro, afirmou que o ex-chefe do Executivo não estaria presente na sessão. Segundo Vilardi, ele manifestou interesse em ir ao Supremo, mas os problemas de saúde impossibilitam a ida dele.