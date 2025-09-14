Bolsonaro chega a hospital para cirurgia escoltado pela polícia e não interage com apoiadores

Bolsonaro realizará procedimentos em Brasília na manhã deste domingo (14). SERGIO LIMA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao hospital DF Star, em Brasília, onde irá realizar procedimentos médicos na manhã deste domingo (14). Ele está acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Renan e Carlos Bolsonaro. Bolsonao não interagiu com grupo de apoiadores que o esperava no local.

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O ex-presidente foi escoltado por polícias penais do Distrito Federal.

Bolsonaro irá retirar um "nevo melanocítico do tronco", uma pinta que costuma ser benigna, e o material será encaminhado para biópsia.