Bolsonaro apresenta melhora parcial, mas tem anemia e alterações da função renal 

No domingo, Bolsonaro foi ao hospital para realização de procedimentos ambulatoriais. Sergio LIMA / AFP

Um novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (17) aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), teve uma "melhora parcial" no quadro de sáude mas permanece com anemia e alterações da função renal. Ele será reavaliado ao longo do dia para definir se há necessidade de continuar internado.

Bolsonaro deu entrada no Hospital DFstar nesta terça-feira (16) após apresentar episódio de mal-estar, pré-síncope e vômitos com queda da pressão arterial. Ele será reavaliado ao longo do dia para definição da necessidade de permanência em ambiente hospitalar

De acordo com o documento, divulgado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, ele "chegou na emergência do hospital desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem para investigação diagnostica", diz trecho do documento.

Ainda conforme o texto, Bolsonaro também realizou uma ressonância magnética do crânio para elucidação de quadro de tontura recorrente, que não mostrou alterações agudas.

Retirada de lesões e realização de exames

No último domingo (14), o ex-presidente da República esteve no hospital DF Star para realização de procedimentos ambulatoriais. O ex-presidente passou a manhã no hospital.

Inicialmente a informação era de que Bolsonaro iria retirar lesões da pele. Porém, o boletim informa que o ex-presidente recebeu reposição de ferro por via endovenosa, porque exames laboratoriais evidenciaram que ele apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro.

Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração.

O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-presidente está "bastante fragilizado" com toda a situação.

— Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Ele está bastante fragilizado por essa situação toda — afirmou.

Boletim médico