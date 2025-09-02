Política

Boneco inflável
Notícia

"Bolsoleco" instalado em frente ao condomínio onde Bolsonaro mora provoca tumulto

Apoiadores do ex-presidente e os organizadores da manifestação, ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), trocaram empurrões e ofensas em Brasília

