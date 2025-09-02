"Bolsoleco" instalado em frente ao condomínio onde Bolsonaro mora provoca tumulto

Numa reedição do "Pixuleco", bonecos infláveis com Jair Bolsonaro vestido com uniforme de presidiário foram colocados na entrada do condomínio onde o ex-presidente mora em Brasília e em frente à sede do PL em São Paulo.

A provocação elevou a tensão em razão do julgamento de Bolsonaro. Bolsonaristas, que realizam uma vigília em frente ao condomínio em Brasília, e organizadores do protesto, que também estendiam faixas pedindo "Bolsonaro na cadeia", trocaram ofensas, empurrões e dedo na cara.

A polícia militar do Distrito Federal teve que intervir e separou os manifestantes.