"Bolsoleco" instalado em frente ao condomínio onde Bolsonaro mora provoca tumulto

Numa reedição do "Pixuleco", bonecos infláveis com Jair Bolsonaro vestido com uniforme de presidiário foram colocados na entrada do condomínio onde o ex-presidente mora em Brasília e em frente à sede do PL em São Paulo.
A tática, utilizada por manifestantes da direita anti-PT na época da operação Lava-Jato, foi reciclada e chamada de "Bolsoleco" pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Os bonecos foram instalados nesta terça-feira (2), primeiro dia de julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.
A provocação elevou a tensão em razão do julgamento de Bolsonaro. Bolsonaristas, que realizam uma vigília em frente ao condomínio em Brasília, e organizadores do protesto, que também estendiam faixas pedindo "Bolsonaro na cadeia", trocaram ofensas, empurrões e dedo na cara.
A polícia militar do Distrito Federal teve que intervir e separou os manifestantes.
Em São Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos – acusado de coação e obstrução da Justiça ao instigar sanções pelo governo dos Estados Unidos – foi representado por um boneco em forma de banana com a expressão "lambe-botas".