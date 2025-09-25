Política

Barroso defende STF em sessão de despedida da presidência: "Cumpriu seu papel de preservar o Estado de Direito"

Ministro ainda agradeceu os colegas de colegiado e recebeu homenagem em discurso de Gilmar Mendes, em nome da Corte

