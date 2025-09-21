Atos contra a PEC da Blindagem e o projeto de anistia ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais do país

Em ao menos 22 capitais brasileiras, manifestantes se reúnem neste domingo (21) para protestar contra a PEC da Blindagem e o projeto de lei que anistia os envolvidos no 8 de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras 30 cidades tiveram protestos, incluindo todas as capitais.

Os manifestantes pedem que a PEC da Blindagem, que dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares, não siga a tramitação no Senado Federal. Também criticam a proposta de anistia para condenados por tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No Rio de Janeiro, o ato começou em Copacabana e contou com shows de cantores como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan.

— A PEC da Bandidagem tem de receber da sociedade brasileira uma resposta socialmente saudável, de que grande parte da população não admite um negócio desses — disse Caetano em um vídeo publicado nas redes sociais.

Em São Paulo, a manifestação acontece em frente do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, e foi convocada pela Frente Povo Sem Medo, movimento social ligado ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Artistas como Maria Gadú, o grupo Os Garotin e Marina Sena confirmaram presença.

Em Brasília, o ato começou ainda pela manhã, em frente do Museu Nacional. Manifestantes percorreram 1,5 quilômetro, guiados por um trio elétrico até a frente do Congresso Nacional. Lá, o cantor Chico César encerrou o protesto com um show.

Em Belo Horizonte, na Praça Raul Soares, o ato também começou pela manhã, com a presença da cantora Fernanda Takai. Manifestantes gritavam “sem anistia para golpistas”.

Em Salvador, milhares de pessoas se concentraram na beira da praia, onde a cantora Daniela Mercury se apresentou para o público.

— Bandidagem não é com a gente —disse a artista baiana.

O ator Wagner Moura também esteve presente. Ele elogiou o julgamento da trama golpista que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados.

— Eu fiquei com vontade de falar só do momento extraordinário pelo qual passa a democracia brasileira, que é exemplo para o mundo inteiro. A gente que sempre cresceu dizendo que nossa democracia é frágil, que ela é jovem. Nossa democracia botou para "lenhar" — disse.

Em Recife, no Pernambuco, o ato começou por volta das 14h, na Rua da Aurora, no centro da capital pernambucana. O bloco de frevo Eu Acho é Pouco, com uma das mais tradicionais orquestras do carnaval de Olinda, esteve presente junto à grupos de maracatu.