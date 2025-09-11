"Assisti à maior parte", diz presidente do STF sobre voto de Fux

Ministro participou do Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário nesta quarta-feira (10). Gustavo Moreno / SCO/STF/Divulgação

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, afirmou na noite desta quarta-feira (10) que acompanhou ao longo do dia a maior parte do voto do ministro Luiz Fux na ação penal na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas são réus.

Em conversa com a reportagem de Zero Hora, Barroso afirmou que foi presencialmente conversar com os colegas da Primeira Turma neste segundo dia de votos dos ministros.

— Assisti à maior parte, fui lá inclusive. É um momento importante, fui lá institucionalmente para conversar com os colegas — disse Barroso.

Barroso participou na noite desta quarta da segunda edição do Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, do qual o ministro é um entusiasta. Na abertura do evento, ao saudar os presentes, Barroso brincou com a tensão do dia na Corte.

— Boa noite a todos, agradeço a presença neste dia calmo e tranquilo no Supremo Tribunal Federal — disse Barroso, no salão branco do STF, arrancando risadas da plateia.

Em seu discurso, Barroso defendeu a importância do jornalismo profissional e o papel de mediar eticamente o conteúdo entregue aos consumidores. Na fala, destacou que uma das principais diferenças do material produzido por jornalistas é a separação entre o que são os fatos e o que são as opiniões.