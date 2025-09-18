"Às vezes se calar é um ato de coragem", diz Nelson Wilians após obter habeas corpus do STF para ficar em silêncio durante CPI do INSS

Advogado Nelson Wilians não respondeu perguntas, apenas relatou não ter relação com fraudes. Saulo Cruz / Agência Senado / Divulgação

Após apresentar um habeas corpus concedido pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), para garantir o direito de permanecer em silêncio e não prestar compromisso na CPI do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o advogado Nelson Wilians fez uma breve manifestação na sessão, durante a tarde desta quinta-feira (18).

Wilians reiterou que não tem relação com as fraudes do Instituto:

— Novamente, eu reitero o meu respeito a todos vocês. E, novamente, eu digo, eu não tenho nada a ver com as fraudes envolvendo os aposentados em relação ao INSS. Absolutamente nada. Eu reitero isso e isso ficará cabalmente demonstrado — argumentou o advogado.

Ligado a Maurício Camisotti, investigado por supostamente ser um dos beneficiários finais dos descontos indevidos envolvendo associações ligadas aos beneficiários lesados, o depoente não respondeu às perguntas, apenas negou ter qualquer relação com o esquema.

Depois, questionado pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) sobre ter coragem de falar, Wilians disse:

— Há um equívoco, coronel. Há um equívoco na sua premissa. Às vezes, se calar na hora que deve se calar é um ato de coragem.

A investigação

Na sua apresentação, o advogado Nelson Wilians negou conhecer o Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e admitiu ter relação de amizade com Maurício Camisotti, que foi seu cliente. De acordo com relatórios de inteligência financeira, Nelson Wilians movimentou R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas entre 2019 e 2023.

Para a Polícia Federal, a relação de Wilians com Camisotti vai além de uma mera relação entre advogado e cliente. Declarações públicas dadas pelo advogado após serem divulgadas informações de transações entre eles acabaram colocando-o sob suspeita.

"As justificativas apresentadas variam entre alegadas operações imobiliárias - inexistentes nos bancos de dados oficiais - e supostos honorários adiantados, os quais não foram identificados nas contas pessoais ou empresariais de ambos", diz a investigação da PF.

A polícia afirma não haver lastro para transferências feitas por Wilians a Camisotti. O advogado chegou a dizer que fez pagamentos ao empresário para compra de uma casa, mas a PF diz que não há registro dessa transação em cartório.