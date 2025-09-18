Política

Fraudes em descontos
Notícia

"Às vezes se calar é um ato de coragem", diz Nelson Wilians após obter habeas corpus do STF para ficar em silêncio durante CPI do INSS

Ligado a Maurício Camisotti, investigado por supostamente ser um dos beneficiários do esquema, o depoente não respondeu às perguntas

Estadão Conteúdo

Zero Hora

