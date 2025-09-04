Política

Preso desde dezembro 
Notícia

Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames

Exército informou que o militar também precisa realizar outros procedimentos, como uma infiltração e fisioterapia no joelho, endoscopia, colonoscopia, ecodopler e ressonância magnética

Agência Brasil

