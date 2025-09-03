Política

Código de Defesa do Contribuinte
Notícia

Após operação contra PCC, Senado aprova regras mais rígidas para devedor contumaz 

O projeto, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), traz normas sobre direitos, garantias e deveres dos cidadãos na relação com o Fisco

Agência Senado

