Política

Trâmite acelerado
Notícia

Após aprovar PEC da Blindagem, Câmara avalia se as autorizações para processar parlamentares terão votações secretas

Deputados federais se reúnem na manhã desta quarta-feira para analisar itens que podem alterar o texto-base do projeto que passou pelo plenário na terça

Gabriel Guedes

