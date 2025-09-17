Após aprovar PEC da Blindagem, Câmara avalia se as autorizações para processar parlamentares terão votações secretas

Plenário terminou de votar o texto da PEC no final da noite de terça-feira. Fátima Meira / Agencia Enquadrar/Estadão Conteúdo

O plenário da Câmara dos Deputados reúne-se a partir das 10 horas desta quarta-feira (17) para concluir a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/21. A matéria, que teve o texto-base aprovado na noite anterior, prevê autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar deputado ou senador. Além disso, amplia a "proteção" a presidentes de partidos políticos.

Para concluir a votação, os deputados ainda precisam analisar dois destaques que podem alterar pontos da proposta. Um deles pretende evitar que a autorização para processar criminalmente um parlamentar seja definida em votação secreta.

O que prevê a PEC

A PEC foi inspirada no texto original da Constituição de 1988, que determinava a votação prévia no Congresso para aprovar uma ação penal contra algum parlamentar. A proposta assegura que nenhum deputado ou senador responda a uma ação criminal sem que os seus pares aprovem com votação em suas respectivas casas (Senado ou Câmara dos Deputados).

Os parlamentares só poderão ser julgados no STF, que também será o único órgão competente a impor medidas cautelares aos deputados — diferentemente do que estava previsto em 1988.

Prisão em flagrante

Outra novidade do texto discorre sobre a prisão em flagrante, que só poderá acontecer em caso de crimes inafiançáveis — como tráfico de drogas, terrorismo e racismo, por exemplo.

Se houver flagrante, o processo deve ser enviado em até 24 horas para o STF. Depois disso, o Congresso Nacional abre votação, com prazo de 90 dias, para decidir se mantém a prisão ou não. Caso não se forme maioria absoluta na respectiva casa legislativa, a prisão em flagrante é suspensa até o fim do mandato do parlamentar.

Foro privilegiado

O texto também prevê ampliar o foro privilegiado para presidentes de partidos, que só poderão ser julgados pela Suprema Corte. Atualmente, presidente e vice-presidente da República, congressistas e presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo têm foro privilegiado.

A PEC ponto a ponto

Prevê a necessidade de autorização prévia do Legislativo para a abertura de inquérito sobre deputados, senadores e presidentes de partidos

autorização prévia do Legislativo para a abertura de inquérito sobre deputados, senadores e presidentes de partidos Limita as situações de prisão de parlamentares para casos de flagrante ou por crime inafiançável

Estabelece a exigência de que medidas cautelares sejam analisadas pelo plenário do STF, como uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar

Proíbe o afastamento de um congressista do cargo por decisão da Justiça.

