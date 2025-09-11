Após absolver réus de trama golpista, Fux pode votar na definição das penas? Entenda

Em voto extenso, Fux absolveu seis dos oito réus. Gustavo Moreno / STF

Definida a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por cinco crimes ligados a uma trama golpista, um novo jargão jurídico ganha destaque: a dosimetria, sistema trifásico que define a pena a ser aplicada aos condenados. A reboque vem a discussão sobre a participação do ministro Luiz Fux nesta definição das penas.

Na quarta-feira (9), Fux votou pela absolvição de seis acusados, entre eles Bolsonaro, e condenou o tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Netto pelo crime de tentativa de abolição do Estado democrático de direito.

Em maio de 2023, o STF definiu que ministros que votaram pela absolvição de réus estão aptos a votar na fase de dosimetria da pena. A jurisprudência foi criada na Questão de Ordem na Ação Penal 1.025, em julgamento que condenou o ex-presidente Fernando Collor por corrupção e lavagem de dinheiro.

— Ao final do julgamento, eles (juízes) vão chegar a um consenso em relação à dosimetria, e as penas então serão declaradas. Mas o fato de haver um voto de absolvição não significa nenhuma alteração na dosimetria daqueles que vão condenar. O mesmo ministro que absolveu deve participar da dosimetria das penas — observa Marcelo Peruchin, pós-doutor em direito e professor da PUCRS.

Nesse caso, a tendência seria pelo voto por penas menores para os condenados em relação aos outros juízes da Primeira Turma. Porém, há margem para para que, pelas circunstâncias, Fux se abstenha de votar.

— O que dosa a pena é o voto majoritário, é o relator que é acompanhado pelos outros. Pode ter divergência de pena, de consunção, entre a Cármen, o Dino, o Zanin. Mas o Fux votar na pena depois de absolver? Não tem sentido. Imagina, o ministro Alexandre (de Moraes) dá 40 anos, aí o ministro que absolve vai entrar numa discussão para puxar essa pena para o mínimo legal, não vai acontecer, não tem como acontecer — avalia Alexandre Wunderlich, advogado criminalista e professor de direito penal.

Como funciona a dosimetria

Além da decisão sobre o tempo de pena, nesse momento também define-se o regime em que a punição será cumprida. Cada crime tem uma pena correspondente no Código Penal. No documento estão definidos a quantidade mínima e máxima de tempo de punição. A definição da pena se dá em três etapas.

Na primeira fase, estabelece-se a pena-base, baseando-se nos critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda, os magistrados levam em consideração a existência de atenuantes, circunstâncias que resultam em sentença mais branda, e agravantes, capazes de elevar a culpabilidade e a punição.

Na última fase é calculada, efetivamente, a pena do réu. Durante o procedimento, os magistrados definirão qual critério será utilizado para o cálculo, como voto médio ou aritmético.

As penas para os crimes

tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito : pena de quatro anos a oito anos;

: pena de quatro anos a oito anos; tentativa de golpe de Estado : pena de quatro anos a 12 anos;

: pena de quatro anos a 12 anos; participação em organização criminosa armada : pena de três anos a oito anos – pode chegar a 17 anos, com agravantes.

: pena de três anos a oito anos – pode chegar a 17 anos, com agravantes. dano qualificado : pena de seis meses a três anos;

: pena de seis meses a três anos; deterioração de patrimônio tombado: pena de um ano a três anos.

Possibilidades abertas pelo voto de Fux

Outro tema de discussão entre juristas é a possibilidade de, em algum momento, o atual julgamento ser reavaliado ou anulado tendo como base os argumentos apresentados por Fux para absolver Bolsonaro e outros cinco réus de todos os crimes. A decisão do ministro animou alguns bolsonaristas.

— Em direito nunca se pode dizer nunca ou não. Todavia, para que ocorra uma anulação futura, teria que ser por revisão criminal. E a jurisprudência do STF não se encaixa nessa pretensão. O STF teria de mudar sua jurisprudência — argumenta Lenio Streck, advogado constitucionalista e professor na Unisinos.

A posição é corroborada por Peruchin. Ele não enxerga a possibilidade em um futuro próximo:

— Futuramente, as defesas poderão tentar provocar o plenário do Supremo de alguma forma, ou via habeas corpus, ou via outra medida, para tentar provocar o plenário do Supremo a examinar as teses que o ministro (Fux) apoiou. Então, eu não vejo em um futuro próximo essa perspectiva.

Aury Lopes Júnior, doutor em direito processual penal, vê espaço para que apoiadores do ex-presidente usem o aspecto político para pleitear mudanças. É possível também que advogados dos condenados busquem Cortes fora do país. Porém, para ele, as medidas seriam inócuas.