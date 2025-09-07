Política

Sete de Setembro

Apoiadores de Bolsonaro pedem anistia aos condenados por 8 de Janeiro e exibem faixas contra STF em ato no Rio

Manifestantes também ostentam bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Senador Flávio Bolsonaro, filho "01" do ex-presidente, participa do ato

Estadão Conteúdo

Pepita Ortega

Zero Hora

