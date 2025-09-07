Apoiadores de Bolsonaro pedem anistia aos condenados por 8 de Janeiro e exibem faixas contra STF em ato no Rio

Manifestantes exibem bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. PEDRO KIRILOS / ESTADÃO CONTEÚDO

Apoiadores do Jair Bolsonaro realizam protestos neste domingo (7) em diferentes cidades do país. Os atos são contra o Supremo Tribunal de Federal (STF) e o julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado.

As mobilizações acontecem pelo menos em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Copacabana, o ato começou por volta das 11h e conta com a presença do senador Flavio Bolsonaro, o filho "01" do ex-presidente.

A manifestação foi convocada pelo pastor Silas Malafaia, apoiador de Bolsonaro e líder da Assembleia de Deus. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que também é réu pela trama golpista, foi o primeiro a discursar no ato. Ainda foi reproduzido um áudio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em que ela cita "perseguição política" contra o marido.

Além de exibir faixas com frases contra o STF, os manifestantes também ostentam bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil. Também há cartazes com mensagens de apoio ao presidente norte-americano Donald Trump.

Flávio Bolsonaro compareceu ao ato vestindo uma camiseta com o rosto de seu pai e a frase "Bolsonaro 2026". Mais cedo, o senador usou um vídeo de Jair Bolsonaro no ano passado para convocar apoiadores para o ato. Recentemente, publicações dos filhos do ex-presidente, usando suas imagens e falas, foram pivô da ordem de prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo.

"Fim da ditadura do STF", diz uma das faixas. "Senadores omissos, + moral e - Moraes", diz outra.

"Aprovaremos a anistia"

Em discurso aos manifestantes presentes em Copacabana, Flávio Bolsonaro falou sobre tramitação do projeto de anistia aos réus pelo 8 de Janeiro e dirigiu-se diretamente a Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado.

— Não deixem que o nosso Legislativo seja mais uma vez pisado e humilhado por Moraes — iniciou a mensagem direcionado aos presidentes do Congresso Nacional.

— Não cedam à pressão covarde de Moraes, porque vocês tem que entrar para a história como aqueles que pacificaram o país, que ouviram a voz das ruas e como aqueles que respeitam a Constituição e não são capachos de ministro nenhum do Supremo Tribunal Federal — prosseguiu.

O filho "01" do ex-presidente também afirmou que "não existe meia anistia" e que a oposição "não vai admitir" uma anistia que não atenda Jair Bolsonaro.

— Anistia não é sobre pessoas, é sobre fatos. Não dá para anistiar a Débora do Batom sem anistiar Bolsonaro — declarou.

O senador ainda disse que os atos realizados neste domingo vão auxiliar na aprovação da anistia e que "não vai demorar". Ele também reforçou o pedido por anistia "ampla, geral, irrestrita e imediata" para "todos os perseguidos" e defendeu que o texto vai propor que não existam sanção penal, civil, administrativa e eleitoral.

Ataques a Moraes

Em outro momento do discurso, Flávio fez comentários sobre o ministro Alexandre de Moraes. Ele chegou a dizer que Moraes tem "traços de psicopatia".

— Pessoa que não liga para a própria família não pode ser normal — afirmou.

Ele também sustentou que ministros do Supremo Tribunal Federal vão "largar a mão" de Moraes.