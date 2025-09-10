Ao validar delação de Mauro Cid, STF forma primeira maioria no julgamento da trama golpista

Mauro Cid foi preso em 29 de agosto de 2023. Bruno Spada / Câmara dos Deputados/Divulgação

Assessor mais próximo de Jair Bolsonaro nos quatro anos de mandato presidencial, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid está perto da liberdade plena. Ao votar pela validade do acordo de colaboração premiada do tenente-coronel, o ministro Luiz Fux formou a primeira maioria da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da trama golpista e, em tese, livra o réu de novas sanções penais.

Mauro Cid foi preso em 29 de agosto de 2023. Ao se tornar delator, seu advogado, o criminalista gaúcho Cezar Bittencourt, fechou acordo com a Polícia Federal (PF) pelo qual o cliente receberia perdão judicial ou cumpriria pena máxima de dois anos.

Como esse período se encerrou há duas semanas, seus advogados esperam que os ministros reconheçam que ele nada mais deve à Justiça no momento em que forem fazer a dosimetria da pena.

Pelo acordo, Cid terá ainda restituição de bens e valores que foram apreendidos no decorrer da investigação e terá vigilância da PF para garantir a própria segurança e de seus familiares.

No princípio, a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi contra o acordo de Cid. No decorrer do processo, porém, acabou avalizando a delação.

Em sua sustentação oral, no primeiro dia de julgamento, o procurador-geral Paulo Gonet considerou a colaboração como de "eficácia pontual".

Fux durante a sessão desta quarta-feira no STF. Gustavo Moreno / STF / Divulgação

Embora também tenha tecido críticas à postura de Cid, o relator do processo, Alexandre de Moraes, votou pela validade do acordo. O ministro, todavia, fez questão de esclarecer a forma como a delação foi conduzida para rebater a tese dos advogados de que havia irregularidades que exigiam a nulidade da deleção.

O ministro foi enfático ao dizer que "beira a litigância de má-fé" afirmar que os primeiros oito depoimentos de Mauro Cid seriam contraditórios.

— Por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em oito depoimentos, porque eram oito fatos diversos — justificou Moraes.

Ficou nítido no ambiente que se tratava de uma resposta a Fux. Nas sessões em que a denúncia contra os oito réus foram recebidas, em março, Fux criticou a postura de Cid e a forma como a delação havia sido conduzida.

— Vejo com muita reserva nove delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. Em se tratando deste momento, eu me reservo o direito de avaliar, no momento próprio, a legalidade e a eficácia dessas delações sucessivas — afirmou Fux à época.

Nesta quarta-feira, porém, Fux validou o acordo. O ministro disse que Cid se autoincriminou, como deve proceder um delator, e que suas revelações foram eficientes.

— Uma colaboração premiada com tibieza precisa ser rescindida, mas o réu colaborou com as delações sempre acompanhado de advogado.

Com o voto de Fux, há três votos entre os cinco ministros em favor do acordo. Na tarde de terça (9), o segundo a votar, Flávio Dino, também já havia chancelado a colaboração. Na ocasião, o ministro disse que pretendia "aquilatar no grau máximo do possível" os benefícios previstos no acordo de delação premiada de Cid.

Segundo seus advogados, o ex-ajudante de ordens está acompanhando o julgamento em casa, pela TV Justiça. Ele cumpre medidas cautelares: usa tornozeleira eletrônica, não pode sair do Distrito Federal, não pode falar com os investigados e tem que se apresentar toda segunda-feira na Vara de Execução Criminal.