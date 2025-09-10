Política

Com voto de Fux
Notícia

Ao validar delação de Mauro Cid, STF forma primeira maioria no julgamento da trama golpista

Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel fica mais perto da liberdade plena

Fábio Schaffner

de Brasília

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS