Antes da leitura do relatório, Alexandre de Moraes volta a defender a independência do Judiciário: "Soberania não pode ser vilipendiada"

Às 9h10min, tocou uma campainha na sala principal do terceiro andar do anexo II do Supremo Tribunal Federal (STF). No mesmo instante, os cinco ministros da Primeira Turma chegaram ao plenário. Após o presidente do colegiado, Cristiano Zanin, abrir a sessão e explicar o rito do julgamento, a palavra foi repassada ao relator da Ação Penal 2668, Alexandre de Moraes.
Antes de começar a leitura do relatório do processo da trama golpista, Moraes fez um pronunciamento de 10 minutos no qual fez uma defesa enfática da democracia e das instituições brasileiras, salientando a missão constitucional da Corte e a necessidade de se dar uma resposta à suposta tentativa de golpe de Estado descrita na denúncia da Procuradoria-Geral da República.
— O país e a Suprema Corte só têm a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um Estado de exceção e uma verdadeira ditadura — disse Moraes de forma enfática.
Na sequência, o relator citou indiretamente as pressões do governo dos Estados Unidos sobre o STF, inclusive com sanções a oito ministros. Moraes fez questão de reforçar que o tribunal não iria se dobrar à tensão política e econômica resultante das medidas tomadas pelo presidente Donald Trump.
— No curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal — ressaltou.
O caminho da omissão deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia
ALEXANDRE DE MORAES
Trechos do manifesto de Alexandre de Moraes
O relator destacou que momentos da história como o julgamento da ação do golpe "ensinam que covardia não é opção para a pacificação".
Na visão de Moraes, a pacificação depende do respeito à Constituição e do fortalecimento das instituições.
— Não é possível confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à constituição federal e mais significa incentivo a novas tentativas de golpe do Estado — afirmou.
Segundo Moraes, o julgamento que tem início nesta terça é "desdobramento do exercício da competência penal do STF", conforme previsto da Constituição. Moraes frisou que a tramitação da ação segue o mesmo rito, com o mesmo respeito ao devido processo legal, das 1.630 ações penais abertas pelos atos golpistas de 8 de Janeiro. Destacou que, se houver qualquer dúvida razoável sobre a culpa dos réus, eles serão absolvidos.
Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas
O ministro também destacou que a publicidade e a transparência dadas pelo STF aos processo não encontram paralelo no mundo e frisou que a Corte não vai aceitar coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional.
— As instituições brasileiras são fortes e sólidas e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1980. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros desta Suprema Corte.
A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judicial Nacional e os princípios constitucionais brasileiro
O relatório
- Réus respondem por cinco crimes e que a denúncia foi recebida em março. Destacou que o colegiado decidiu que nenhum dos ministros foi declarado suspeito para julgar o caso, como solicitaram algumas das defesas.
- Moraes afirmou que a delação do tenente-coronel Mauro Cid contou com “máxima observância dos requisitos legais”
- Alexandre de Moraes afirmou que grupo estruturou e mobilizou de forma sistemática recursos e competências do Estado brasileiro para defender medidas autoritárias.
- Moraes retomou o episódio do plano “Punhal Verde e Amarelo”, que tinha como alvo autoridades brasileiras, e relatou que o assassinato só não foi concretizado por falta de adesão do comando.
- Moraes listou e resumiu, passo a passo, a instrução do processo, citando datas de pedidos e decisões, assim como lembrando de oitivas.
- Também citou a abertura da investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução da ação penal do golpe.
- Defesas tiveram amplo e integral acesso ao processo
- O final da manifestação foi tomado por lembranças das alegações das defesas dos réus: Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e General Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro em 2022
Presença de réu
O ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, é o único réu presente na sessão.
Deputados presentes na sessão
No primeiro dia, quatro deputados compareceram ao julgamento: Lindbergh Farias (PT-RJ), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS). Além deles, outros seis parlamentares foram credenciados pelo STF para assistir às sessões, entre eles o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.
— Estou torcendo pela condenação. Ser testemunha viva da história é algo comovente — disse a deputada Fernanda Melchionna.
— Julgamento histórico, nunca um militar foi julgado desde a ditadura — completou Lindbergh.
O julgamento
Integram a Primeira Turma do STF os ministros Alexandre de Moraes, que é o relator do caso; Cristiano Zanin, presidente da Turma; Flávio Dino; Luiz Fux e Cármen Lúcia.
Os integrantes do "núcleo crucial" ou "núcleo 1" são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de cinco crimes: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.
A PGR emitiu parecer pela condenação de Bolsonaro por todos os crimes listados. Em uma eventual condenação, a pena pode chegar a 43 anos de prisão.
Além do ex-presidente, fazem parte do grupo:
- Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil;
- Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, que assinou acordo de delação com a Polícia Federal.
Segurança reforçada
A movimentação começou logo ao nascer do dia. Pouco antes das 7h, policiais judiciais circulavam pela "Igrejinha", apelido do prédio do STF onde fica a Primeira Turma. Logo, 21 deles formaram uma barreira na lateral do edifício.
Em seguida, duas viaturas da Polícia Federal chegaram com as luzes piscantes, atraindo a atenção dos jornalistas que aguardavam para pegar as credenciais. Houve um burburinho, suspeita que estivessem escoltando algum ministro, mas eram apenas os cães farejadores da corporação.
Às 8h, o acesso ao prédio foi liberado. Antes, porém, era preciso fazer biometria facial e passar por dois detectores de metais. No plenário, o silencio era exigido a todo momento, com proibição de fotografias ou filmagens.